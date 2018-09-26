2018-09-26T17:20:24+03:00
Происшествия

В Липецкой области в столкновении "Вольво" и грузовика пострадал человек

Машины столкнулись в Становляском районе на трассе М4 "Дон"
Юлия КЛЮЕВА
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Пострадавшего госпитализировалиПострадавшего госпитализировалиФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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Этим днем в Липецкой области произошло ДТП. Сообщение о происшествии поступило спасателям в 15.34. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в Становлянском районе столкнулись легковушка "Вольво" и грузовой автомобиль "ГАЗ ВАЛДАЙ". Авария случилась на 349 километре трассы М4 "Дон". К месту происшествия выехало 1 отделение спасателей. Оказалось, что в ДТП пострадал человек. Его доставили в ГУЗ Становлянскую РБ.

Напоминаем, в случае случае возникновения дорожно-транспортного происшествия следует звонить на единый номер вызова экстренных служб - «112». Звонки принимаются круглосуточно, с мобильных и городских телефонов бесплатно. Также не стоит пренебрегать правилами дорожного движения. Помните, что от этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких.

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