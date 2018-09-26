2018-09-26T17:25:08+03:00
Происшествия

В Липецке мужчина сорвался с моста в глубокий овраг

Погибший пытался влезть обратно, но не удержался
Лия МУРАДЬЯН
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Все случилось на глазах у проезжавших по мосту водителейВсе случилось на глазах у проезжавших по мосту водителейФото: Лия МУРАДЬЯН
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Трагедия случилась минувшим вечером, 25 сентября, на улице Терешковой в Липецке. Там сорвался с моста в овраг Каменного лога 32-летний мужчина. К несчастью, травмы оказались несовместимы с жизнью и человек погиб при падении.

В подробностях произошедшего сейчас разбираются сотрудники регионального СКР. Как сообщила «КП-Липецк» старший помощник следователя Юлия Кузнецова, по факту проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства.

По предварительной оценке, мужчина собирался уйти из жизни. Он перелез через ограждения моста, а после передумал и решил вернуться обратно. Проезжавшие мимо автомобилисты видели, как человек пытался взобраться по перилам с обратной стороны моста. Но, к несчастью, не смог, и сорвался вниз.

Личность погибшего уже установили. По рассказам знакомых, у погибшего были проблемы в семье – он жил отдельно от жены и ребенка и злоупотреблял алкоголем.

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