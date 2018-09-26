В Нижнем парке Липецка начнут обустраивать "Лунное озеро"

26 Сент. 18:25 2018-09-26T18:25:12+03:00

Изменить размер текста: A A

На сайте закупок МКУ "Управление строительства Липецка" ищет подрядчика для выполнения 1 этапа работ в Нижнем парке. Согласно документации, в областном центре должны провести работы по организации строительства, строительно-монтажных и пусконаладочных работ при строительстве объекта "Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в Липецке". Цена контракта - 20 384 000 рублей. Источником финансирования указан бюжет города. Также прописана дата окончания работ - 15 ноября этого года.

Речь идет о "Лунном озере", которое должно появиться недалеко от памятника Народовольцам. Предполагаемая площадь водоема - 8 123 квадратных метра. Глубина - 2,5 - 4,5 метра. На заброшенной территории также планируют обустроить сеть аллей, тротуаров, и проездов, организовать велодорожку. Расчистить и благоустроить водоотводные каналы. А также вырубить старые, больные, недекоративные и малоценные виды деревья и кустарники, ликвидировать самовольные свалки, очистить территорию от мусора.