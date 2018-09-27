2018-09-27T08:51:49+03:00
Общество

Спасатели снова предупреджают о сильных порывах ветра в Липецке

Липчан просят быть осторожными и соблюдать меры безопасности
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке сильные порывы ветраВ Липецке сильные порывы ветраФото: Юлия КЛЮЕВА
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Этим утром, 27 сентября, спасатели предупреждают липчан о непогоде. Как сообщили в региональном ГУ МЧС России по Липецкой области, в ближайшие 1-3 часа и с сохранением в течение дня ожидается сильный юго-западный ветер с порывами 15-20 м/с.

Напомним, что при усилении ветра лучше не выходить из зданий. Если вы все же оказались на улице, бегите в подземный переход или подъезд дома. Ни в коем случае нельзя прятаться от ветра около стен домов - с крыш могут упасть кровельные материалы. Абсолютно не безопасны остановки общественного транспорта, рекламные щиты, недостроенные здания и деревья. Не подходите к линиям электропередач или оборвавшимся проводам.

В случае происшествия звонить 01, 101. Или на телефон доверия МЧС России по Липецкой области - 8-800-200-5-112, 22-88-60.

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