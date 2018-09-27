Ночью из дома в Липецке ушла 85-летняя бабушка

СЕГОДНЯ 09:01 2018-09-27T09:02:07+03:00

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В Липецке пропала 85-летняя бабушка, Барышева Мария Николаевна. Его ищут родные, полиция и волонтеры. Как сообщают в ЛООО «Поиска пропавших детей», этой ночью в 1.20 пенсионерка ушла из дома в районе улицы Ленина. Бабушка может быть дезориентирована. Нуждается в медицинской помощи.

Приметы: на вид 80-90 лет, среднее телосложение, рост 155-160, волосы седые.

Особые приметы: на руках имеются ссадины.

Одежда: халат синего цвета в желтый цветочек, белые туфли, на голове махровое полотенце сине-желто-оранжевого цвета в полоску.

Просьба ко всем, кто видел Марию Николаевну или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по номерам телефонов: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 – волонтеры. Либо написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru.

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