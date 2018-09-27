2018-09-27T09:29:23+03:00
Происшествия

Липчанка лишилась 140 тысяч рублей, которые хранила дома

В совершении преступления в Липецке подозревают 25-летнего парня
Юлия КЛЮЕВА
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УМВД России по Липецку проводит расследованиеУМВД России по Липецку проводит расследованиеФото: Юлия КЛЮЕВА
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В отдел полиции по Липецкому району обратилась 43-летняя женщина. По ее словам, в период с 21.00 20 июля до 10.00 23 сентября неизвестным способом кто-то похитил из ее квартиры по улице Крупской деньги. Липчанка хранила дома приличную сумму - 140 тысяч рублей. После прихода непрошенного гостя все деньги исчезли.

Как сообщили в региональном УМВД России по Липецкой области, сотрудникам уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать предполагаемого преступника. Им оказался 25-летний рабочий.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Если вину подозреваемого докажут,ему грозит до 5 лет тюрьмы, согласно ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Расследование проводит УМВД России Липецка.

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