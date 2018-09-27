2018-09-27T09:46:48+03:00
Происшествия

В Липецке за один день украли два сотовых телефона

Преступники задержаны
Юлия КЛЮЕВА
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Воры покусились на мобильникиВоры покусились на мобильникиФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшие сутки сотрудники полиции раскрыли три ранее совершенных преступления. Так, 22 сентября в отдел полиции №7 Липецка обратилась 44-летняя женщина. В тот день у нее украли велосипед. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, вором оказался неработающий 32-летний липчанин.

На следующий день, 23 сентября, у двух 46-летних мужчин в Липецке украли сотовые телефоны. Они обратились в отдел полиции №6 Липецка. Правоохранители смогли установить личности преступников и задержать их. Ими оказались двое неработающих липчан - 27 и 30 лет.

12 сентября в Лев-Толстовском районе у 60-летнего пенсионера украли мопед. Правоохранители задержали любителя мототехники. Им оказался неработающий 24-летний местный житель.

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