В Липецке девушка на «Гранте» влетела в дерево

СЕГОДНЯ 11:33 2018-09-27T11:43:22+03:00

За сутки в регионе в 6 авариях пострадали 7 человек [видео]

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По данным регионального ГИБДД, за минувшие сутки, 26 сентября, на дорогах Липецкой области в ДТП пострадали 7 человек. Так в 11.45 на улице 50 лет НЛМК 30-летний водитель «ВАЗ-2114» сбил переходившего дорогу 17-летнего парня. Пешеходу оказали помощь и отпустили.

Серьезная авария произошла в 15.45 на улице Сырской. Там 26-летняя женщина не справилась с управлением «Лады-Гранты» и врезалась в дерево. Девушку увезли с места на «Скорой» в больницу. Последствия аварии попали в обзор видеорегистратора. Судя по записи, удар был сильный.

А вечером, в 20.50, на улице Циолковского 44-летний водитель «Рено» влетел в «ВАЗ-2115», за рулем которого было 23-летний парень. Водитель иномарки отделался легкой травмой, а вот второго водителя положили в больницу.

ДТП без пострадавших за те же сутки в области зафиксировали 40.