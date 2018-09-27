В Липецке нашли пропавшую ночью 85-летнюю бабушку

СЕГОДНЯ 12:03 2018-09-27T12:04:13+03:00

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В Липецке нашли 85-летнюю бабушку, Барышеву Марию Николаевну. Этой ночью, 27 августа, пенсионерка ушла из дома в районе улицы Ленина в Липецке. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей», пожилая женщина жива.

До сих пор не могут найти 29-летнего Антона Петрова. Липчанин пропал 22 сентября. Ничего не известно о 16-летнем Гезалян Валерике Арменовиче. 14 сентяря парень ушел с территории "Данковского агропромышленного техникума". Продолжаются поиски 53-летнего Ильдуса Рахматулина. Он исчез в Липецке 2 августа. Неизвестно местоположение 37-летнего Алексея Ставрова. Мужчина пропал 6 июня со Стекольного завода в районе Матырского. Ничего не известно о 49-летнем Купцове Александре Павловиче. Мужчина исчез 27 июня в Данкове. Продолжаются поиски 36-летнего Бесчеревных Александра Вячеславовича. Мужчина пропал в Липецке 29 июля. Продолжаются поиски 47-летнего Загороднева Александра Михайловича. Липчанин вышел из дома 6 июля в 20.30 и не вернулся. До сих пор не могут найти 69-летнюю Щеглову Анну Ивановну.Она пропала 21 мая. Ушла поздно вечером из ЦРБ в селе Волово. Также ничего не известно о 69-летней Дзыкан Валентине Александровне. 29 мая ушла из дома в Липецке с улицы Вермишева.