2018-09-27T12:56:56+03:00
Общество

В Липецке до 2024 года хотят на 20% снизить объем выбросов

Областной центр попал в список городов с наиболее сложной экологической ситуацией
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке планируют улучшать экологиюВ Липецке планируют улучшать экологиюФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этом году в «майских» указах Президент РФ поручил снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах. Как ранее писали в «КП-Липецк», в список городов попал и наш город.

В основных направлениях деятельности правительства России на период до 2024 года говорится о том, что планируется на 20% снизить объем выбросов в городах с наиболее сложной экологической ситуацией. В этот список попали 12 областных центров: Липецк, Братск, Красноярск, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

К указанному году должны ликвидировать несанкционированные свалки в границах городов, увеличить особо охраняемые природные территории на 5 миллионов гектаров.

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