2018-09-27T13:52:38+03:00
Общество

В Липецке стартует «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ

Липчане смогут задать интересующие вопросы с 1 по 15 октября
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане смогут задать интересующие вопросы о гриппе и ОРВИЛипчане смогут задать интересующие вопросы о гриппе и ОРВИФото: Юлия КЛЮЕВА
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В стране стартует Всероссийская «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ. В рамках мероприятия специалисты Управления Роспотребнадзора по Липецкой области ответят на вопросы граждан. Липчанам расскажут о мерах специфической (вакцинация) и неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ. Также горожанам дадут пояснения по правовым аспектам иммунопрофилактики в РФ. Горячая линия будет работать с 1 по 15 октября.

Часы работы горячей линии: понедельник-четверг с 9.00 до 16.00; пятница с 9.00 до 14.00. Телефоны горячей линии:

- Управление Роспотребнадзора по Липецкой области – 30-88-39, 30-88-14, 30-88-78;

- отдел Роспотребнадзора в Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском районах – 8(47467)2-07-78; 6-05-00; 2-66-65;

- отдел Роспотребнадзора в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском районах – 8(47471)2-14-21; 2-11-41;

- отдел Роспотребнадзора в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах – 8(47465)6-23-90, 6-24-62;

- отдел Роспотребнадзора в Грязинском, Добринском, Усманском районах – 8(47461)2-10-47, 2-44-12;

- отдел Роспотребнадзора в Лебедянском, Краснинском районах – 8(47466)5-24-57, 5-24-55.

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