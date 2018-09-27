В Липецке на иностранца завели дело за оправдание терроризма в интернете

27 Сент. 14:02 2018-09-27T14:03:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В УФСБ по Липецкой области завели уголовное дело на 35-летнего мужчину, который подозревается в публичном оправдании терроризма. По данным следствия, гражданин бывшей союзной республики, проживая в Липецке, размещал в интернете материалы, пропагандирующие идеологию терроризма. Речь идет о постах в соцсети.

Сейчас иностранца взяли под стражу. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ – публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, ведомство следит за ходом расследования. Мужчине грозит штраф от 300 000 до 1 миллиона рублей, максимум – до 7 лет тюрьмы.