2018-09-27T14:03:05+03:00
Происшествия

В Липецке на иностранца завели дело за оправдание терроризма в интернете

Мужчина размещал посты с призывами в соцсетях
Лия МУРАДЬЯН
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Мужчине грозит до 7 летМужчине грозит до 7 летФото: Лия МУРАДЬЯН
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В УФСБ по Липецкой области завели уголовное дело на 35-летнего мужчину, который подозревается в публичном оправдании терроризма. По данным следствия, гражданин бывшей союзной республики, проживая в Липецке, размещал в интернете материалы, пропагандирующие идеологию терроризма. Речь идет о постах в соцсети.

Сейчас иностранца взяли под стражу. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ – публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, ведомство следит за ходом расследования. Мужчине грозит штраф от 300 000 до 1 миллиона рублей, максимум – до 7 лет тюрьмы.

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