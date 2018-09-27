2018-09-27T14:33:36+03:00
Происшествия

Грузовик «МАН» и легковушка столкнулись на трассе в Липецке

Авария произошла в районе Сокола [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Грузовик сложился пополамГрузовик сложился пополамФото: скрин с видео
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Серьезное ДТП произошло в этот четверг, 27 сентября, в районе Сокола на выезде из Липецка. Там на трассе Орел-Тамбов столкнулись грузовой автомобиль «МАН» и легковой седан. От удара грузовик отбросило на отбойник.

Многотонник разломал разделительный бордюр. В результате на фуре выдрало кузов, а тягач с кабиной развернуло поперек дороги.

ДТП на Соколе.

Иномарка также получила сильные повреждения, на легковушке разбит капот, части седана разбросало по трассе. О количестве пострадавших, как и о причинах ДТП, пока не сообщается.

Разбитые машины перегородили часть дороги, что крайне затруднило движение. В подробностях и причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД, которые работают на месте.

ДТП на Соколе1.

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