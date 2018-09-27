В Липецке девушка уронила «Нисан» с парковки

27 Сент. 15:06 2018-09-27T15:07:51+03:00

Иномарка повисла под углом и уперлась «мордой» в тротуар [фото]

Изменить размер текста: A A

Обидное ДТП случилось этим днем, 27 сентября, на парковке в районе Универсального проезда в Липецке. Там в районе рынка «Муравейник» девушка уронила с парковки автомобиль «Нисан-Тиида».

"Нисан" упал с парковки в ЛипецкеФото: vk.com

Фото: vk.com

Парковка расположена на возвышенности, но какое-либо ограждение отсутствует. Очевидно дама не рассчитала расстояние до конца площадки, в итоге иномарка рухнула с метровой высоты.

"Нисан" упал с парковки в ЛипецкеФото: vk.com

Фото: vk.com

На кадрах, что распространили в соцсети очевидцы, видно, как иномарка висит на краю парковки под углом 45°, уперевшись разбитой «мордой» в тротуар. Вокруг ходит растерянная барышня, которая явно попала в непростую ситуацию. Вытащить машину без помощи эвакуатора у девушки точно не получится. Самое главное, что кроме железного друга никто не пострадал.