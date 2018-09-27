2018-09-27T18:05:07+03:00
Общество

С 1 октября в Липецке отменят вечерние садоводческие маршруты

Количество автобусов в сады тоже сократят
Лия МУРАДЬЯН
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Садоводческие маршруты сокращаютСадоводческие маршруты сокращаютФото: Лия МУРАДЬЯН
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В связи с похолодание и окончанием сезона в Липецке сокращают садоводческие маршруты. Как сообщили в городском департаменте транспорта, с 1 октября отменят все вечерние рейсы в сады. То есть после 18.00 автобусов из Липецка в сады не будет.

Также сократят и количество транспорта. С того же 1 октября станет меньше автобусов на маршрутах № 42, 43, 60, 64, 132 и 161. Из-за сокращения количества машин, расписание оставшихся автобусов изменится. Но окончательно садоводческие маршруты пока не убирают.

Кроме этого в Липецке продлевают до новой разворотной площадки на Чаплыгинском шоссе регулярные маршруты: № 12, 24, 24а, 33, 324 и 352.

Более подробно о расписании можно узнать в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-80-15, а также на официальном сайте департамента.

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