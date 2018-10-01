2018-10-01T08:50:23+03:00
Происшествия

В Липецкой области ночью сгорел автомобиль «Киа Рио»

Пожар случился в Чаплыгине
Лия МУРАДЬЯН
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Люди не пострадалиЛюди не пострадалиФото: Лия МУРАДЬЯН
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Автопожар произошел этой ночью, 1 октября, в городе Чаплыгин Липецкой области. Там у дома №39 по улице Западная после полуночи загорелся автомобиль «Киа Рио». Заметив пожар, очевидцы сообщили в МЧС. ПО данным пресс-службы ведомства, звонок поступил в ровно в 1.00 ночи.

С огнем боролись сотрудники одного отделения пожарно-спасательной части №33 и добровольные дружинники. Благодаря усилиям пожарных большую часть иномарки удалось спасти. Но и ущерб от огня остался немалый. На иномарке сгорело заднее колесо, часть салона и багажник.

Люди, к счастью, не пострадали. Что стало причиной возгорания, теперь выясняют пожарные эксперты.

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