В Липецке пешеходы не дали упасть автовышке с рабочим в люльке

СЕГОДНЯ 09:21 2018-10-01T10:03:15+03:00

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ЧП едва не случилось в минувшее воскресенье, 30 сентября, на пересечении улиц Катукова и Меркулова в Липецке. Там у кольцевой развязки едва не опрокинулся автоподъемник коммунальщиков вместе электромонтером в люльке. Когда стрела была выдвину на максимум, грузовичок не выдержал перевеса, встал на задние колеса и опасно накренился набок.

Заложником ситуации стал рабочий, который находился в люльке не уровне проводов, на высоте около 5 метров. В любой момент мужчина мог упасть с высоты. Благо в ситуацию вмешались неравнодушные прохожие и проезжавшие мимо автомобилисты.

Очевидцы тут же прибежали на помощь. Видеозапись происходящего выложили в сеть. На записи видно, как около 20 мужчин руками поставили грузовик на колеса и дождались, пока рабочие задвинут стрелу.