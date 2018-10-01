Липчанин проник в дом пенсионерки, чтобы украсть продукты из холодильника

СЕГОДНЯ 09:37 2018-10-01T09:37:13+03:00

За сутки в Липецке раскрыли 5 совершенных ранее преступлений

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Преступление произошло в минувшую субботу, 29 сентября, в Краснинском районе Липецкой области. В полицию обратилась 88-летняя пенсионерка из села Яблоново и рассказала, что ее пытались обокрасть.

Незнакомец, заметив открытую входную дверь, решил воспользоваться ситуацией и проник в дом к пожилой женщине на улице Советской. Внутри неизвестный попытался украсть продукты из холодильника, но был замечен хозяйкой и сбежал.

Подозреваемого вскоре вычислили и поймали. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, им оказался 48-летний житель района. Расследованием теперь занимается местный отдел полиции.

Еще двоих воров поймали 30 сентября в Липецке. Так правоохранители вычислили 25-летнего безработного жителя города, который 18 сентября выкрал сотовый телефон из гипермаркета по улице Белана.

Последняя раскрытая кража произошла 26 сентября в многоквартирном доме по улице 4-й Пятилетки. Там у 36-летнего мужчины пропали 25 000 рублей. Под подозрение попала 23-летняя жительница Добровского района.