2018-10-01T10:31:09+03:00
Происшествия

Под Липецком женщина на «Ладе» попала под «КамАЗ»

за выходные на дорогах области в 13 авариях пострадали 16 человек и одни погиб
Лия МУРАДЬЯН
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В аварии погиб водитель ВАЗаВ аварии погиб водитель ВАЗаФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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По данным УГИБДД Липецкой области, за минувшие три дня, с 28 по 30 сентября, на дорогах региона зафиксировали 13 ДТП с пострадавшими, в которых травмы получили 16 человек и один погиб.

Так в пятницу, 28 сентября, на улице Белянского аварию устроил 18-летний водитель «Рено». В 19.30 парень влетел в стоящий автомобиль «Исузу», в результате в больницу попал сам водитель французского авто и его пассажирка. Водителя после отпустили, а травмы пассажирки оказались серьезнее – ее пришлось госпитализировать.

В тот же вечер в Ельце на Московском шоссе 44-летний водитель «Гранты» сбил 34-летнего мужчину на мотоцикле «Хонда». Мотоциклист попал в больницу.

Также стали известны подробности серьезной аварии с участием «ВАЗа» и «Ларгуса», которая произошла на трассе Орел-Тамбов 29 сентября. По предварительным данным виновником стал 21-летний водитель «ВАЗ-2199». В 15.47 он на полной скорости въехал в «Ладу-Ларгус», за рулем которой был 47-летний мужчина. В результате ДТП водитель первой легковушки погиб на месте до приезда «Скорой», водитель и пассажирка «Лады» с различными травмами попали в больницу.

Последнее крупное ДТП случилось 30 сентября в Ельце. Там на трассе «Дон» в 13.00 столкнулись «КамАЗ» и «Лада». За рулем грузовика был 26-летний водитель. Именно он влетел в легковушку, которой управляла 44-летняя женщина. Ее с многочисленными травмами увезли на «Скорой» в городскую больницу №1.

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