2018-10-01T10:50:45+03:00
Общество

Во вторник районе НЛМК в Липецке изменятся схемы движения транспорта

Это произойдет из-за ремонтных работ
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке изменятся схемы движения общественного транспортаВ Липецке изменятся схемы движения общественного транспортаФото: Юлия КЛЮЕВА
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Во вторник, 2 октября, в Липецке изменятся схемы движения городского транспорта. На участке трамвайного пути в районе пересечения улицы Марины Расковой и проспекта Мира проведут ремонтные работы. Изменения в работу общественного транспорта будут внесены с 9.00 до 13.00.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, временно перестанет ходить трамвай №5 «Кольцо 9 микрорайона – Стан 2000». Автобусы №17, 17а, 22, 27, 27а, 28, 28а, 30, 33, 33а следуя от НЛМК не будут заезжать на остановку «Медсанчасть НЛМК». Автобусы №8, 308, 308к, 317, 342 при движении от НЛМК стартуют от остановки «улица Прокатная». А автобусы №7 – от «Трест «Липецкстрой».

Липчан просят заранее продумывать свой маршрут.

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