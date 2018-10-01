2018-10-01T12:38:46+03:00
Общество

Два месяца липчане прогуливались по городу в халатах и тапочках

Жители Липецка присоединились к акции «Уютный дом»
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане приняли участие в акцииЛипчане приняли участие в акцииФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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Юные липчане приняли участие во Всероссийской акции «Уютный дом». Начиная с 16 июля жители областного центра и гости города могли увидеть людей в халатах, пижамах и тапочках. Они фотографировались на фоне достопримечательностей Липецка. «Путешествуй и отдыхай дома!», - призывали члены Молодежного правительства города.

Данная акция направлена на то, чтобы прибывший в чужой город турист не испытывал стресса. По задумке организаторов, человек, увидев домашнюю одежду на горожанах, должен почувствовать себя как дома.

Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, необычные фотографии ребята размещали в соцсетях. Самые интересные снимки опубликованы в группе Молодежного правительства города.

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