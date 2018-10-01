2018-10-01T13:14:24+03:00
Общество

В Липецке пройдет Стихобиатлон

Уникальная литературно-спортивная акция "Км/вслух" состоится 7 октября
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке пройдет СтихобиатлонВ Липецке пройдет СтихобиатлонФото: Юлия КЛЮЕВА
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Липецкая областная научная библиотека придумала, как объединить чтение и бег. Участникам стихобиатлона во время забега нужно будет выучить небольшое стихотворение, а по прибытии на финиш рассказать его судьям. Допустили ошибку — штрафной круг. Не пугайтесь, если и во второй раз не получится рассказать стихотворение, бегать еще один круг не придется.

Протяженность маршрута для детей составит 1 километр, для взрослых — почти 4 километра. Всех участников наградят памятными медалями, а победители, занявшие 1, 2 и 3 место, получат книги в подарок. Чтобы стать участником необычного забега, нужно зарегистрироваться. Сделать это можно здесь.

Книжный забег пройдет в Нижнем парке. Старт мероприятия в 11:00.

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