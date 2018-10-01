Дело о липчанине, который пришел к врачам с ножом в груди, дошло до суда

СЕГОДНЯ 13:25 2018-10-01T13:25:58+03:00

Мужчина выжил только благодаря тому, что смог сбежать и добраться до медиков

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В Липецке будут судить 41-летнего мужчину, который едва не убил приятеля на даче. Потерпевший выжил только благодаря тому, что смог убежать с ножом в груди и дойти до врачей.

Напомним, все случилось 3 августа в садовом товариществе «Металлург-1», куда выехали на шашлыки две мужчин. Отдых закончился тем, что пьяный обвиняемый воткнул 36-летнему знакомому нож в грудь. В таком состоянии, с торчащим из грудной клетки ножом, мужчина и обратился за медицинской помощью. Шокированные медики смогли спасти человеку жизнь и сообщили о случившемся правоохранителям. Нападавшему вменили «покушение на убийство».

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, на время следствия обвиняемый находился под стражей, он признал вину только частично. Известно что нападавший уже имеет судимость за умышленное причинение тяжкого вреда. Уголовное дело передали в суд.