Под Липецком мужчина зарезал мать и спрятал тело в сливной яме

СЕГОДНЯ 13:40 2018-10-01T13:40:32+03:00

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Жуткое преступление произошло 24 сентября в селе Боринское Липецкого района. Там во время конфликта 30-летний мужчина зарезал родную мать. Он нанес женщине несколько ударов ножом, в том числе и в грудь. Осознав, что натворил, нападавший спрятал тело и попытался замыть пятна крови в доме, рассчитывая, что об убийстве никто не узнает.

О случившемся стало известно спустя три дня, 27 сентября, когда сестра не смогла связаться с родственницей. Женщина приехала в дом, и, не обнаружив сестру, вызвала правоохранителей.

При осмотре дома, криминалисты сразу поняли, что произошло преступление. Вскоре они нашли и тело женщины. Сын спрятал убитую мать в сливной яме. Осознав, что вскоре все раскроется, мужчина сбежал через окно. Но спустя несколько часов вернулся и написал явку с повинной.

Как сообщили в пресс-службе СКР области, подозреваемый полностью признался в содеянном и дал подробные показания. Теперь по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) ему грозит до 15 лет тюрьмы.