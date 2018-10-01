2018-10-01T14:08:08+03:00
Общество

В Липецк пришли морозы – ночь снова обещают до -1 градуса

Днем в регионе 10-15 градусов тепла
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке пришли первые осенние морозыВ Липецке пришли первые осенние морозыФото: Лия МУРАДЬЯН
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Этой ночью, с 1 на 2 октября, в Липецкой области ожидаются заморозки. По данным регионального Росгидрометцентра, температура воздуха опустится до -1 градуса. Максимальная температура ночью – 4 градуса тепла.

Днем 2 октября воздух прогреется до 10-15 градусов. Ночью осадков не обещают, в днем в некоторых районах ожидаются небольшие дожди. Ветре будет дуть юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду, днем усилится до 6-11 м/с. Атмосферное давление упадет до 753 мм ртутного столба.

Согласно долгосрочному прогнозу, к концу недели осадки усилятся. Сильный дождь с ветром обещают в четверг ночью. При этом, благодаря пасмурной погоде и южному ветру, в регионе немного потеплеет. Но существенных скачком температуры не обещают.

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