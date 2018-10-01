2018-10-01T15:32:22+03:00
Происшествия

В Липецке парень разменял деньги старушке на билет банка приколов

Аферист вскоре предстанет перед судом
Лия МУРАДЬЯН
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Старушка не сразу распознала обманСтарушка не сразу распознала обманФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке 28-летний мужчина бессовестно воспользовался невнимательностью пожилой женщины. По данным полиции, в августе этого года обвиняемый попросил у знакомой 84-летней старушки разменять ему 5000 рублей. Сердобольная старушка отдала парню нужную суму купюрами по 1000 рублей, а взамен получила «Билет банка приколов 5000 дублей».

Через какое-то время, распознав обман, пожилая женщина обратилась в полицию. К тому времени аферист уже успел потратить все деньги. Но его все же вычислили. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 159 – «мошенничество». Дело уже расследовали и передали в суд. «Приколисту» грозит штраф либо до двух лет тюрьмы.

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