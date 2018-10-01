Липецкая пенсионерка сняла со счета покойника четверть миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:08 2018-10-01T16:08:19+03:00

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В Добровском районе Липецкой области возбудили дело о крупном мошенничестве. В полицию обратилась 87-летняя пенсионерка, которая рассказала, что со счета ее покойного сына исчезли 260 000 рублей.

В ходе расследования выяснилось, что деньги сняла 62-летняя знакомая семьи еще в ноябре прошлого года. Приятельница вызвалась помочь пенсионерке с организацией похорон. В процессе женщина узнала о наличии у покойного счета и с помощью недействительной доверенности сняла все деньги. 20 000 аферистка пожаловала родственника на организацию похорон, остальное забрала себе.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, причастность 62-летней женщины к преступлению уже установлено. Дело расследуется по части 3 статьи 159 УК РФ, пенсионерке грозит до 6 лет тюрьмы со штрафом до 80 000 рублей.