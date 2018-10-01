2018-10-01T17:40:00+03:00
Общество

Стоимость потребительской корзины в Липецком районе составила 1 894,97 рублей

Самое большое снижение цен на продукты питания произошло в Задонском районе
Юлия КЛЮЕВА
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Самый дешевый набор продуктов для продуктовой корзины в Задонском районеСамый дешевый набор продуктов для продуктовой корзины в Задонском районеФото: Юлия КЛЮЕВА
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В сентябре в Липецкой области зафиксировали самые низкие цены в ЦФО на баранину, рыбу мороженую, масло сливочное, масло подсолнечное, соль, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, морковь. Об этом сообщили в ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности».

Согласно анализу, самые минимальные цены на 24 товара, подлежащих мониторингу цен, - в Задонском районе. Стоимость потребительской корзины составляет 1 850,41 рублей. На втором месте рейтинга – Липецкий район, 1 894,97 рублей. Третье место занял Грязинский район. На последней строчке рейтинга Долгоруковский район. Там стоимость потребительской корзины составила 2 610,78 рублей.

Падение стоимости продуктов к августу этого года зафиксировано в 13 районах области. Так, в Задонском районе снижение стоимости потребительской корзины произошло на 15,9%. В Данковском районе, наоборот, увеличилась на 5,6%.

Кстати, уменьшение стоимости потребительской корзины обусловлено снижением цен на яблоки, лук репчатый, рыбу мороженую. В Данковском районе выросли цены на пшено, муку пшеничную, яйца куриные.

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