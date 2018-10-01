2018-10-01T19:57:17+03:00
Общество

В 38 детсадах и 11 школах Липецка дали отопление

В многоквартирных домах тепло появится не раньше 8 октября
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В учреждения социальной сферы начали подавать теплоВ учреждения социальной сферы начали подавать теплоФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В Липецке учреждения социальной сферы начали подключать к системам отопления. Напомним, мэр города Сергей Иванов подписал соответствующее постановление в конце сентября.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в этот понедельник, 1 октября, тепло подали в 38 детских садов и 11 школ. Во вторник работа будет продолжена.

Этим утром председатель департамента ЖКХ Евгений Лепекин на оперативном совещании у главы Липецка отчитался о готовности города к зиме. По его словам, в целом ситуация стабильная, системы к запуску готовы. Единственная проблема возникла с пуском новой газовой котельной школы №41. Ее обещали решить до конца недели.

По прогнозам чиновников, ориентируемых на мониторинг погодных условий, подавать тепло липчанам начнут после 8 октября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стоимость потребительской корзины в Липецком районе составила 1 894,97 рублей
Неделю назад в Липецке пропала супружеская пара
Липецкая пенсионерка сняла со счета покойника четверть миллиона рублей
В Липецке парень разменял деньги старушке на билет банка приколов
В Липецк пришли морозы – ночь снова обещают до -1 градуса
Под Липецком мужчина зарезал мать и спрятал тело в сливной яме
Дело о липчанине, который пришел к врачам с ножом в груди, дошло до суда
В Липецке пройдет Стихобиатлон
Два месяца липчане прогуливались по городу в халатах и тапочках
Владелица турфирмы присвоила более 2,7 миллионов рублей липчан
Три дня назад в Липецкой области пропала 80-летняя бабушка
550 жителей Липецка отправятся служить в армию
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования ипотекив 3,5 раза
Во вторник районе НЛМК в Липецке изменятся схемы движения транспорта
Под Липецком женщина на «Ладе» попала под «КамАЗ»
Липчанин проник в дом пенсионерки, чтобы украсть продукты из холодильника
В Липецке пешеходы не дали упасть автовышке с рабочим в люльке
В Липецкой области ночью сгорел автомобиль «Киа Рио»