В 38 детсадах и 11 школах Липецка дали отопление
В Липецке учреждения социальной сферы начали подключать к системам отопления. Напомним, мэр города Сергей Иванов подписал соответствующее постановление в конце сентября.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в этот понедельник, 1 октября, тепло подали в 38 детских садов и 11 школ. Во вторник работа будет продолжена.
Этим утром председатель департамента ЖКХ Евгений Лепекин на оперативном совещании у главы Липецка отчитался о готовности города к зиме. По его словам, в целом ситуация стабильная, системы к запуску готовы. Единственная проблема возникла с пуском новой газовой котельной школы №41. Ее обещали решить до конца недели.
По прогнозам чиновников, ориентируемых на мониторинг погодных условий, подавать тепло липчанам начнут после 8 октября.