2018-10-02T07:57:54+03:00
Происшествия

В Липецке в полночь сгорела «Нива»

На улице Космонавтов загорелись внедорожник и квартира
Лия МУРАДЬЯН
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Ни в одном из пожаров люди не пострадалиНи в одном из пожаров люди не пострадалиФото: Лия МУРАДЬЯН
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Автопожар случился этой ночью, с 1 на 2 октября, в районе улице Космонавтов в Липецке. В 23.58 дежурному МЧС поступило сообщение от очевидцев, что у дома №29 горит автомобиль «Нива».

На место тут же выехали сотрудники одного отделения части №7 и добровольцы. Наиболее важные части отечественного внедорожника удалось спасти. При этом огонь нанес серьезный урон кузову. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, в пожаре сгорела задняя левая фара, бампер и оплавилась краска на багажнике. Никто из людей не пострадал. В причинах пожара теперь разбираются эксперты.

За полчаса до этого, в 23.29, там же на улице Космонавтов в доме №90 загорелась квартира. На этот пожар выезжали 4 отделения пожарных, добровольцы и спасатели с автолестницей. К счастью, обошлось без пострадавших. В квартире сгорели постельные принадлежности и внутренняя отделка на площади 6м2. Причину также устанавливают.

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