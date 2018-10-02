В Липецке в полночь сгорела «Нива»

СЕГОДНЯ 07:57 2018-10-02T07:57:54+03:00

Ни в одном из пожаров люди не пострадали Фото: Лия МУРАДЬЯН

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Автопожар случился этой ночью, с 1 на 2 октября, в районе улице Космонавтов в Липецке. В 23.58 дежурному МЧС поступило сообщение от очевидцев, что у дома №29 горит автомобиль «Нива».

На место тут же выехали сотрудники одного отделения части №7 и добровольцы. Наиболее важные части отечественного внедорожника удалось спасти. При этом огонь нанес серьезный урон кузову. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, в пожаре сгорела задняя левая фара, бампер и оплавилась краска на багажнике. Никто из людей не пострадал. В причинах пожара теперь разбираются эксперты.

За полчаса до этого, в 23.29, там же на улице Космонавтов в доме №90 загорелась квартира. На этот пожар выезжали 4 отделения пожарных, добровольцы и спасатели с автолестницей. К счастью, обошлось без пострадавших. В квартире сгорели постельные принадлежности и внутренняя отделка на площади 6м2. Причину также устанавливают.