2018-10-02T08:10:11+03:00
Происшествия

Под Липецком приятель почтальона украл телефон из посылки

Кражу на почте раскрыли в Задонске
Лия МУРАДЬЯН
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Воришке грозит до 5 лет тюрьмыВоришке грозит до 5 лет тюрьмыФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Задонском районе Липецкой области раскрыли кражу на почте, которая произошла еще 30 августа. В тот день 56-летний мужчина пришел за посылкой. Он купил сотовый телефон в интернет-магазине и должен был забрать оплаченный товар в своем отделении. Но телефона в посылке не оказалось, и липчанин написал заявление в полицию.

В ходе следственных действий выяснилось, что продавец тут не причем, и товар дошел до отделения почты. Позже задонские полицейские вычислили вора. Им оказался безработный 23-летний приятель почтальона. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, что молодой человек часто бывал у сотрудницы отделения доставки товаров на работе и имел возможность вскрыть посылку и забрать ее содержимое.

Уголовное дело возбудили по статье «кража». Теперь по части 2 статьи 158 УК РФ парню грозит до 5 лет тюрьмы.

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