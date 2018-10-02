2018-10-02T08:30:36+03:00
Общество

В Липецкой области ищут пропавшую 80-летнюю пенсионерку

Валентина Ермолова ушла в Хлевенском районе
Лия МУРАДЬЯН
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Пропала пожилая женщинаПропала пожилая женщинаФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецкой области ищут пропавшую пожилую пенсионерку. Как сообщает «Поиск пропавших детей», 80-летняя Ермолова Валентина Андреевна ушла из дома в деревне Плещеево в Хлевенском районе. Последний раз бабушку видели 28 сентября в 19.00. Пожилую женщину ищут родственники, волонтеры и полиция.

Приметы Валентины Ермоловой: на вид 75-80 лет, рост 155-160 см., худощавого телосложения.

Была одета: зеленый платок, куртка темного цвета, халат с цветами, темные штаны.

Волонтеры предупреждают, что бабушка может быть дезориентирована. Просьба ко всем, кто видел пенсионерку после ухода, знает, где она может находится или располагает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru.

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