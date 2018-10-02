В Липецкой области пенсионер на «Шевроле» не уступил дорогу «ВАЗу»

СЕГОДНЯ 10:03 2018-10-02T10:03:28+03:00

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Авария произошла в минувший понедельник, 1 октября, в городе Лебедянь Липецкой области. Там на улице Интернациональная в 11.00 столкнулись «Шевроле-Авео» и «ВАЗ-31124». По данным регионального ГИБДД, за рулем иномарки был 64-летний водитель, именно он при повороте налево не уступил дорогу отечественной легковушке. В результате столкновения пострадала пассажирка «ВАЗа», ее с различными травмами увезли с места в районную больницу Лебедяни.

Это была единственная авария с пострадавшими за прошедшие сутки. Вместе с тем в тот же день автоинспекторы выявили 1304 нарушения ПДД. Среди них два случая пьяной езды, 59 не пристегнутых ремней безопасности, и 7 водителей забыли про детские автокресла. ДТП без пострадавших зарегистрировали 26.