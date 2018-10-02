Под Липецком житель Тамбова ограбил прохожего на улице

СЕГОДНЯ 10:13 2018-10-02T10:13:14+03:00

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В Липецкой области по «горячим следам» раскрыли уличное ограбление. Все случилось 1 ночью октября в Грязинском районе. В полицию обратился 28-летний мужчина и рассказал, что на улице него напал неизвестный. Грабитель насильно отнял у прохожего 4500 рублей и сбежал.

Налетчика вычислили и поймали сразу после обращения. Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, подозреваемым оказался безработный 28-летний житель Тамбовской области. Сейчас мужчина находится под стражей в Грязях. За грабеж, по части 2 статьи 161 УК РФ, ему грозит до семи лет тюрьмы.

Помимо этого в самом Липецке раскрыли кражу сотовых телефонов, которая произошла 24 сентября. В тот день у 38-летнего мужчины из квартиры дома по улице Циолковского кто-то вынес два телефона. Воровкой оказалась 48-летняя женщина.