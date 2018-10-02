2018-10-02T11:53:02+03:00
Общество

Липчанке отказались возвращать 60 тысяч рублей за бракованный диван

В итоге мебельному магазину пришлось заплатить за товар и компенсировать моральный вред
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанка смогла вернуть свои деньгиЛипчанка смогла вернуть свои деньгиФото: Юлия КЛЮЕВА
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В мае этого года липчанка купила комплект мягкой мебели за 60 тысяч рублей. Через 2 месяца на новом диване появилась вмятина – обивочная ткань начала собираться в «гармошку». Однако, продавец отказался от гарантийных обязательств. Мол, это норма. Разумеется, денег ей никто возвращать не собирался. Обменять товар на новый также отказались. На все претензии, которые написала горожанка в мебельный магазин, она получила отрицательный ответ.

Тогда женщина обратилась в ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности». Специалисты Учреждения помогли собрать необходимые документы и составить иск. После, на судебном заседании представитель магазина предложил заключить мировое соглашение. Липчанке вернули деньги за диван, компенсировали моральный вред и все понесенные судебные расходы.

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