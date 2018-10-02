2018-10-02T12:02:55+03:00
Происшествия

В Липецке из-за бесхозного пакета оцепили отделение банка

Ничего опасного не нашли
Лия МУРАДЬЯН
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В подозрительной сумке были вещиВ подозрительной сумке были вещиФото: Лия МУРАДЬЯН
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Этим утром, 2 октября, забытые кем-то вещи вызвали переполох на улице Космонавтов. Там в отделении банка нашли подозрительный пакет. Как и положено по регламенту, бесхозный пакет трогать не стали. Сотрудники сообщили о находке спасателям и правоохранителям.

К месту происшествия тут же стянулись все службы экстренного реагирования. Через пару минут, на месте уже работали сотрудники МЧС, «Скорая», полиция, кинологи и саперы. Территорию вокруг отделения банка оцепили. Весь персонал и посетителей срочно эвакуировали.

Обследование с собаками показало, что взрывчатых веществ в подозрительном пакете нет. После недолгой проверки выяснилось, что в пакете лежали забытые кем-то личные вещи. Никакой угрозы для жителей нет.

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