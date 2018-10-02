Липецкий студент стал лучшим на EuroSkills-2018 в Венгрии

СЕГОДНЯ 14:24 2018-10-02T14:24:47+03:00

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Сборная команда России по профессиональному мастерству, в составе которой выступал липчанин, заняла первое место на чемпионате EuroSkills-2018 по количеству медалей и по количеству набранных баллов, - сообщает пресс-служба областной администрации. Липецкая область пополнила копилку сборной золотой медалью. Студент Липецкого индустриально-строительного колледжа стал Владимир Бабошкин лучшим в компетенции «Сварочные технологии».

О первом месте по количеству медалей стало известно на церемонии закрытия чемпионата EuroSkills Budapest 2018, в рамках которой были подведены итоги крупнейших соревнований профессионального мастерства в Европе. Впервые в истории сборная России обошла все европейские страны по медалям. Девять золотых, восемь серебряных, две бронзовые медали и десять медальонов за профессионализм получили российские конкурсанты.

Липецкая область вступила в международное движение WorldSkills в начале 2016 года по инициативе руководителя исполнительной власти региона Олега Королева. Система подготовки рабочих кадров и специалистов региона вышла на новый уровень, соответствующий мировым стандартам чемпионата рабочих профессий «Молодые профессионалы» в рамках движения «WorldSkills Россия». «Наши ученики и студенты не раз становились победителями и призерами общероссийских олимпиад профмастерства. Теперь уровень заданий, которые выполняют участники чемпионатов «Ворлдскиллс», ставит более высокую планку и сборная Липецкой области успешно с ними справляется», - отмечает глава региона Олег Королев.

Фото с сайта администрации Липецкой области.