2018-10-02T15:23:41+03:00
Общество

В среду более 10 улиц Липецка останутся без воды

Подвоз воды по заявкам жителей
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанам отключат холодную водуЛипчанам отключат холодную водуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В среду, 3 октября, в некоторых домах Липецка отключат холодную воду. На сетях водоснабжения проведут ремонтные работы.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут у жителей улиц Сельскохозяйственная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; Энергостроителей, 1, 2, 3, 4, 5, 14; Моршанская, 22. А также в частном секторе: переулок Добрый, Тополиный, улица Российская, Алтайская, Мурманская, Калужская, Кавказская, Уральская, 70 лет Октября, Саратовская. Еще воду отключат в частном секторе: село Сырское; улица Ленина село Сырское, 7; 7/1; кот. «Школа №27».

Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Все же советуем заранее запастись питьевой водой. За дополнительной информацией обращаться по телефонам 075 и 236- 075.

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