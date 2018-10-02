«Атлант» в тринадцатый раз собирает в Липецкой области любителей спортивных фильмов

СЕГОДНЯ 15:43 2018-10-02T16:25:07+03:00

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Открытие Межрегионального фестиваля спортивных фильмов «Атлант» пройдет сегодня в областном Дворце культуры, народного творчества и кино, - сообщает пресс-служба администрации региона. Творческий смотр состоится в регионе уже в тринадцатый раз. Показы конкурсной программы запланированы 3 и 4 октября в кинотеатре «Малина» на улице Титова, 10. В эти же дни состоятся кино-туры и творческие встречи с участниками фестиваля в Ельце, Задонске и других городах и районах Липецкой области. Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

На пресс-конференции в администрации региона, посвященной открытию киносмотра, начальник областного управления физкультуры и спорта Владимир Дементьев отметил, что в шорт-лист конкурса вошли 70 участников в пяти номинациях. «Липчанам и гостям города представится возможность оценить лучшие художественные и документальные фильмы, телепрограммы и сюжеты о спорте, лучшие клипы». Участниками пресс-конференции также стали олимпийский чемпион по современному пятиборью 2016 года в Рио Александр Лесун, президент Клуба истории и статистики спорта, программный директор липецкого киносмотра Александр Любимов, другие известные спортсмены, кинематографисты и журналисты.

Во время беседы отмечалось, что за время проведения фестиваля на липецкой земле десятки тысяч любителей спортивного кино увидели работы и знаменитых кинематографистов, и дебютантов, для которых киносмотр стал своеобразной путевкой в жизнь. Герои картин – успешные спортсмены и простые люди – любители активного отдыха и здорового образа жизни, ради пропаганды которого и существует фестиваль «Атлант».

XIII Межрегиональный фестиваль спортивных фильмов «Атлант» проходит при содействии администрации Липецкой области и при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Олимпийского комитета России и Международной федерации спортивного кино и телевидения. Организаторами являются управление физической культуры и спорта региона, государственное областное бюджетное учреждение «Информационно-аналитический Центр развития физической культуры и спорта Липецкой области».

Председателем жюри в этом году будет Александр Марьямов – кинодраматург, режиссер, лауреат Государственной премии России. По его сценариям поставлены полтора десятка художественных фильмов, среди которых «Жребий», «Футбол нашего детства», «Казаки-разбойники». Он является автором и режиссером более 20 полнометражных документальных фильмов. Среди членов жюри и Григорий Амнуэль - не только режиссер театра и кино, журналист, сценарист, общественный деятель, он также выступал продюсером нескольких фестивалей российского кино и культуры в Италии и Франции. Наш город в команде жюри представляет руководитель липецкого киноклуба «Ностальгия» Александр Люлюшин.

Руководитель исполнительной власти региона Олег Королев отмечает, что кинофорум стал одним из самых ярких событий в мире спортивного кино. «Жители городов и районов Липецкой области в дни работы фестиваля приобщаются к мировым спортивным достижениям. Лучшие спортивные фильмы – это наглядная пропаганда здорового образа жизни, которому областные власти уделяют огромное внимание», - подчеркивает глава региона.

Фото с сайта администрации Липецкой области.