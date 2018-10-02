Известный певец Сергей Жуков преподнес липчанам сюрприз

СЕГОДНЯ 17:18 2018-10-02T17:23:17+03:00

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В прошедший понедельник, 1 октября, в Липецке выступила любимая многими группа «Руки вверх!». В ДС «Звездный» собралось полно людей. В зале и на танцполе «яболку негде было упасть». Липчане с нетерпением ждали начала концерта.

Когда на сцену вышел Сергей Жуков, зал взорвался аплодисментами. Артист исполнил свои знаменитые песни. Зрители были в восторге. Они подпевали, танцевали и снимали происходящее на сцене на свои телефоны.

- Концерт просто супер, были спеты всеми нами любимые песни детства, - поделилась впечатлениями с «КП-Липецк» липчанка Альбина. - Но больше всего нас поразил подарок который он нам устроил. Это выступление группы «Отпетые мошенники».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.lipetsk.kp.ru/video/embed/671384" frameborder="0"></iframe> "Руки вверх!" в Липецке.Липчане танцевали и подпевали любимому артистуЮлия КЛЮЕВА

Такой сюрприз никого не оставил равнодушным. Зрители с новыми силами пустились в «отрыв». Сергей Жуков поблагодарил липчан не только со сцены, но и в своем Инстаграме.

- Липецк, спасибо!!! – пишет артист. - Вы пели и танцевали все 2 часа, это было очень мощно!!! Эмоции через край! До скорой встречи! Спасибо!