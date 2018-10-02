В Липецке алкоборон предложил полицейскому четверть миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:37 2018-10-02T17:37:03+03:00

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В Липецке на даче взятке поймали владельца подпольного спиртзавода. 39-летнего мужчину поймали на нелегальной предпринимательской деятельности и сбыте контрафактного алкоголя. Но бизнесмен решил «договориться» с полицией, в надежде не только избежать ответственности, но и обеспечить «крышу» своему нелегальному бизнесу.

По данным следствия, подозреваемый лично передал сотруднику полиции за покровительство 250 000 рублей. Страд порядка от денег отказался и сообщил о подкупе, куда следует. Как сообщили в пресс-служб регионального СКР, преступлениеудалось пресечь во взаимодействии с сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по городу Липецку.

Взяткодатель сейчас под стражей. В ходе следствия выяснилось, что он уже привлекался по УК производство и сбыт контрафактного спиртного под известными марками. Теперь за дачу взятки в крупном размере, по части 4 статьи 291, предпринимателю грозит до 12 лет тюрьмы.