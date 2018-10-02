В среду в Липецке до +17 градусов и туман

СЕГОДНЯ 19:05 2018-10-02T19:05:38+03:00

В Липецке потеплеет на один день Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В эту среду, 3 октября, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, в темное время суток местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха составит 4-9 градусов выше ноля.

Ночью и утром в регионе местами туман. Днем умеренные, небольшие дожди. На один день немного потеплеет. Столбик термометра поднимется до +17 градусов. Ветер того же направления усилится до 7-12 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт.ст.

В четверг, 4 октября, температура в Липецке снова опустится. Ночью до 7 градусов тепла. В светлое время суток – максимум +11 градусов. Синоптики обещают переменную облачность и дожди. Ветер юго-западный 9-12 м/с. Возможны порывы до 16 м/с. Атмосферное давление без изменений – 742 мм рт.ст.