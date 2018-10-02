2018-10-02T18:14:17+03:00
Общество

В Липецке на Колхозном проезде заменили трубы на 31,8 миллион рублей

Территорию осталось благоустроить
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке меняют трубыВ Липецке меняют трубыФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке завершена реконструкция теплотрассы на Колхозном проезде. Ремонтные работы стартовали в августе этого года. Отремонтированный участок тепловой сети уже ввели в строй. По трубам пустили воду.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, энергетики заменили более 300 метров теплотрассы. Рабочие проложили современные предизолированные, с повышенным сроком службы трубы. На эти цели филиал ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» потратил около 31,8 миллиона рублей.

- Реконструкция участка позволит снизить тепловые потери, повысить надежность работы тепловых сетей в этом районе Липецка, а также уменьшить ремонтные затраты, - прокомментировал главный инженер компании Виталий Гордеев. - Все работы мы выполнили точно в срок. Это особенно важно накануне старта нового отопительного сезона.

Теперь энергетикам предстоит привести в порядок участок: засыпать каналы, положить асфальт и благоустроить территорию.

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