2018-10-03T09:06:13+03:00
Происшествия

В Липецке 39-летний мужчина "обчистил" машину

Также в областном центре украли велосипед
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке обокрали машинуВ Липецке обокрали машинуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувший вторник, 2 октября, в отдел полиции Липецка обратился 42-летний мужчина. По его словам, 3 сентября у него украли велосипед. Неизвестный угнал его с территории медицинского учреждения по улице Коммунистической. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался неработающий 57-летний липчанин.

Также за прошедшие сутки раскрыто два ранее совершенных преступления. Так, 29 августа этого года неизвестный украл из автомобиля "ВАЗ-211-" аккумулятор, магнитолу, радар-детектор. Согласно заявлению 39-летнего владельца машины, транспорт был припаркован у дома по улице Ковалева. Сотрудники полиции смогли установить и задержать вора - неработающего ранее судимого 34-летнего липчанина.

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