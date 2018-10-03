В Липецкой области водитель иномарки сбил 13-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 09:25 2018-10-03T09:27:00+03:00

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За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1 256 нарушений правил дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД России, 5 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 54 человека не стали пристегиваться во время движения. В 6 машинах с детьми не оказалось удерживающих устройств. ДТП с материальным ущербом - 28.

В прошедший вторник, 2 сентября, серьезная авария произошла в районе Сырского Рудника в Липецке. В 6.25 утра на улице Юношеская 26-летний водитель "Лады-219070" столкнулся с "ВАЗ-2106" под управлением 63-летнего мужчины. Последний скончался на месте. Также в "Шестерке" пострадала пассажирка. После оказания медицинской помощи ей назначили амбулаторное лечение.

В 14.10 в Тербунском районе столкнулись "Шевроле Нива" и "Лада-212140". ДТП произошло по вине водителя иномарки на трассе "Хлевное-Тербуны". В столкновении пострадал 18-летний пассажир "Лады". Его с травмами госпитализировали.

В 17.15 в Данкове 50-летний водитель "Шкоды Рапид" сбил 13-летнюю школьницу. Происшествие произошло на улице Карла Маркса. Пострадавшую с различными трамвами направили в детскую областную больницу.