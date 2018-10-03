Ранним утром в Липецке вспыхнул дом

СЕГОДНЯ 09:51 2018-10-03T09:51:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Этим утром, 3 октября, под Липецком случился пожар. Сообщение о случившемся поступило спасателям ранним утром, в 5.39, от очевидцев. Оказалось, что в поселке Сырский на улице Одноличка горит дом №1. К месту происшествия выехали 2 пожарно-спасательных отделения и 2 человека из добровольной пожарной дружины.

Несмотря на усилия пожарных, пламя повредило кровлю дома на площади 40 квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, из людей никто не пострадал. Причину пожара устанавливают специалисты.

Напомним, в случае обнаружения пожара следует звонить по телефону "112" или "01". Не стоит игнорировать правила пожарной безопасности. От этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких.