В Липецке разыскивают мужчину, отрезавшего приятелю половой орган

СЕГОДНЯ 10:44 2018-10-03T11:03:42+03:00

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В ночь со 2 на 3 октября в одном из домов в районе ЛТЗ на улице Матросова обнаружили труп мужчины. У хозяина дома, 41-летнего липчанина, было перерезано горло. Но преступник этим не ограничился. Он отрезал мужчине половой орган.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, после содеянного преступник пришел к своему знакомому и рассказал ему о случившемся. Гражданин же сообщил о чудовищной новости в правоохранительные органы.

- После телефонного звонка домовладение на улице Матросова проверили, обнаружили тело хозяина дома, - сообщила "КП-Липецк" старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ регионального СКР Юлия Кузнецова. - Следственный отдел по Октябрьскому округу Липецка возбудил дело по факту обнаружения тела 41-летнего липчанина с ножевыми ранениями шеи и повреждением полового органа. В настоящее время следователем назначена судебно-медецинская экспертиза, в ходе которой будет установлена причина смерти липчанина. Предпринимаются все необходмые меры для установления местонахождения подозреваемого.

В пресс-службе также отметили, что подозреваемый в убийстве был ранее судим за изнасилование и хищение. Мотив конфликта установят в ходе следственных действий, как только станет известно местонахождение предполагаемого преступника и его доставят в отдел.