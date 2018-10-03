После отставки Олег Королев продолжил вести Твиттер

СЕГОДНЯ 12:23 2018-10-03T12:25:06+03:00

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В минувший вторник, 2 октября, губернатор Липецкой области Олег Королев объявил о своей отставке. Глава региона выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что попросил президента перевести его на другую работу. В этот же день Владимир Путин назначил Игоря Артамонова временно исполняющим обязанности главы администрации Липецкой области. Он является вице-президентом Сбербанка России – председателем Среднерусского банка

О произошедших изменениях Олег Королев оставил запись в твиттере. Он еще раз поблагодарил всех за работу и пожелал липчанам счастья и добра.

- Уходя с поста главы, благодарю за совместную работу и поддержку всех, с кем творили нашу часть Истории области (26 лет)! - написал экс-губернатор. - Спасибо! Недругам-тоже! Ваши укусы помогают мне сохранять боевую форму...Господь! Даруй процветания и счастья липчанам и России! Быть Добру!