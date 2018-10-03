В четверг в Липецке дождь и сильные порывы ветра

СЕГОДНЯ 14:03 2018-10-03T14:03:41+03:00

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В четверг, 4 октября, в Липецкой области ожидается облачная погода. По данным Росгидрометцентра, ночью небольшие, местами умеренные дожди. Температура воздуха составит 3-8 градусов выше ноля.

Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы до 17 м/с. Днем столбик термометра в регионе поднимется до 8-13 градусов тепла. Атмосферное давление составит 742 мм рт.ст., - сначала небольшое падение, а днем без изменений.

В пятницу, 5 октября, в Липецке станет еще холоднее. В темное время суток до +4 градусов. Днем в областном центре воздух прогреется максимум до 8 градусов тепла. Переменная облачность. Ночью и утром синоптики обещают дождь. Ветер северо-западный 12-14 м/с. Возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 754 мм рт.ст.