2018-10-03T17:33:24+03:00
Происшествия

Липчане по секрету рассказали участковому о краже из бара

Полиция узнала о преступлении еще до заявления от потерпевшего
Лия МУРАДЬЯН
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Сотрудница бара украла деньги из кассыСотрудница бара украла деньги из кассыФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке сотрудница полиции узнала о преступлении еще до того, как поступило заявление от потерпевшего. Все произошло в Юго-Западном районе города. Местные жители по секрету рассказали старшему участковому уполномоченному полиции отдела № 7 УМВД города Липецку Юлия Громенко о краже. Осведомленные граждане сообщили, что сотрудница одного из баров ворует деньги из кассы заведения. Поэтому, когда в полицию поступило заявление о «краже» от владельца бара, Громенко уже знала детали произошедшего, что позволило моментально найти подозреваемую.

Как выяснилось, 31-летняя ранее судимая липчанка, будучи продавцом-кассиром бара, вытащила из кассы 13 000 рублей. В итоге на женщину завели дело о краже – 158 УК РФ. Причем кражу липчанка совершила будучи под следствием по делу о присвоении и растрате – из другой организации она унесла 30 000 рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемая созналась в обоих преступлениях и готова возместить ущерб.

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